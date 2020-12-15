В будущем году газом обеспечат 25 тысяч жителей региона

В следующем году число населения Костанайской области, кто имеет доступ к централизованному газоснабжению, вырастет на 25 тысяч человек. Новые цифры должны не только увеличить общее число газифицированного населения, но и повысить рейтинг региона среди других областей страны. Сейчас Костанайская область по уровню газификации находится только на 10 месте, передает alau.kz

К началу декабря из 529 населенных пунктов области газифицированы оказались 73. Но при этом доступ к природному газу сейчас имеют больше половины жителей региона. Это 491,5 тысяч человек. За оставшееся время до конца года эту цифру сотрудники областного акимата обещают увеличить. Для этого будет завершен один из начатых проектов газификации.

«В текущем году будет завершена газификация районного центра села Аулиеколь Аулиекольского района и построен подводящий газопровод к селам Шеминовка и Озерное Костанайского района Таким образом, будет газифицировано 74 населенных пункта области или 14 %, общий доступ к центральному газоснабжению будет у 558,6 тыс. человек или 64,3 % населения области»,- сообщил Даурен Аскаров, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

В селах Шеминовка и Озерное Костанайского района работы продолжатся и в будущем году. Там будут построены газораспределительные сети. Этот проект станет одним из 4-х, запланированных на 2021 год, и который получит финансирование из областного бюджета. Также газораспределительные сети в следующем году построят в селе Копыченка Федоровского района, а также селе Алтынсарино Камыстинского района. В целом на эти проекты выделено больше 930 млн тенге из бюджета региона.

«Кроме этого имеется готовая проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы по 8 проектам, разработанным в 2018 – 2020 годах, на общую сметную стоимость – 6,1 млрд. тенге. В 2021 году будет получено положительное заключение экспертизы еще по 2 проектам»,- рассказал Даурен Аскаров.

В 2020 году в Костанайской области удалось реализовать 9 проектов газификации населенных пунктов. Потрачено на это было 2 миллиарда тенге, выделенных из республиканского и областного бюджетов. Среди реализованных проектов оказались газораспределительные сети села Коскудук Алтынсаринского района, а также 3-я очередь строительства в селе Федоровка.

«Костанайская область входит в число 12 газифицированных регионов РК и по уровню газификации находится на 10 месте, как по населенным пунктам, так и по населению области»,- проинформировал руководитель управления.

Проведение газа в будущем году может изменить место нашего региона в общереспубликанском рейтинге. Согласно озвученным в областном акимате планам, в 2021 году доступ к сетям газоснабжения должны получить больше 25 тысяч человек. А это позволит довести число населения региона имеющих доступ к природному газу до 67 процентов.

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