Реабилитационный центр для детей с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата начал работу в здании бывшей региональной резиденции президента.

В 2022 году глава государства поручил передать неиспользуемые резиденции под социальные нужды. В 2024 году здесь стартовала реконструкция: здание адаптировали под потребности маломобильных граждан, переоборудовали входные группы, установили лифты и специализированную инфраструктуру.

«Очень существенная помощь детям с особыми потребностями»

Для Юлии Машинской и её 10-летней дочери с врождённым пороком сердца открытие центра стало по-настоящему важным событием.

Мама уже знакомится с тем, как здесь всё устроено, и отмечает, что в центре установлено современное оборудование и созданы условия для получения квалифицированной медицинской помощи. По её словам, дети будут «очень рады такому новому событию» в области.

Вместимость центра: вдвое больше детей в год

До этого в регионе был только один детский реабилитационный центр — в Костанае. Его мощности позволяли принимать около 400 детей в год.

Новый центр рассчитан уже на 900 маленьких пациентов ежегодно. При этом в области насчитывается около 1 200 детей, которые нуждаются в таких услугах.

Само здание достаточно большое:

4 корпуса — спальные, где смогут проживать дети и их родители;

3 корпуса — реабилитационные, где проходят процедуры и занятия.

Одновременно центр способен принять до 60 детей. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что в будущем учреждение будут расширять, так как территория это позволяет. Все услуги для детей здесь будут бесплатными.

Удвоенное финансирование и новые объекты

По словам акима, по сравнению с 2022 годом финансирование по этому направлению увеличилось в два раза и в 2025 году составляет около 15 млрд тенге.

Только на материально-техническое обеспечение расходы выросли с 3 до 7 млрд тенге . Кумар Аксакалов напомнил, что в регионе также открыт один из крупнейших в стране Центров аутизма.

Оборудование за счёт «Қазақстан халқына»

С оснащением детского центра помог общественный фонд «Қазақстан халқына». На закуп современного оборудования, включая экзоскелеты и специализированные системы для реабилитации, было направлено свыше 1 млрд тенге.

Специалисты отмечают, что игровые платформы позволяют одновременно развивать верхнюю и нижнюю моторику: дети выполняют упражнения в игровой форме, что облегчает процесс реабилитации.

107 специалистов и уникальные процедуры

В центре работают 107 специалистов, из них 35 — медицинский персонал:

педиатры,

невропатологи,

травматологи,

врачи-реабилитологи и другие.

В корпусах предусмотрены:

бассейн,

соляная комната,

творческие мастерские (в том числе гончарная),

сенсорные и игровые пространства.

Отдельное внимание уделено иммерсионной ванне, создающей эффект невесомости. По словам сотрудников, в отличие от гидромассажной ванны она не требует прямого контакта с водой, что особенно важно для детей, которые её боятся.

Первый курс — уже в январе 2026 года

Как сообщили в управлении координации занятости, на балансе которого находится центр, первый курс реабилитации планируют начать 5 января 2026 года.

Длительность программы составит от 14 до 21 дня — в зависимости от состояния ребёнка и рекомендаций специалистов.

