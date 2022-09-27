В центральной части Костаная будет перекрыто движение для авто и пешеходов

Информация поступила от управления специализированной службы охраны Костанайской области.
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Сегодня, 27 сентября в 15.00 на территории КФ Национального банка проведут плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
«Движение, как для автотранспорта, так и для пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тауельсыздык — Баймагамбетова, Козыбаева — Пушкина, Пушкина — Баймагамбетова.
Граждан призывают выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.
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