Управление специализированной службы охраны Костанайской области предупредило костанайцев.

16 апреля 2025 года в 16.00 часов в Костанае на территории «Областная прокуратура» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Толстого-Алтынсарина, Алтынсарина- Аль-Фараби, Тәуелсіздік-Алтынсарина, Касымханова-Аль-Фараби.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в сообщении. Через несколько часов уточнили, что учения переносят на 17 апреля . Начало в 16.00

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