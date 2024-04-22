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В центре Костаная ограничат движение для автотранспорта и пешеходов

Фотография для новости В центре Костаная ограничат движение для автотранспорта и пешеходов

pixabay.com

Костанайский областной штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение с предупреждением. 

Сегодня в здании Казахского драматического театра проводятся плановые учения по оценке пропускной системы, готовности руководства, персонала и сотрудников охраны к действиям, при различных действяих террористического характера.

«В связи с этим, ограничено движение транспортных средств по ул. Тәуелсіздік от ул. Летунова до ул. Бородина. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, возможным временным неудобствам и доверять лишь официальной информации», — говорится в сообщении.

 

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