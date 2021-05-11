В центре Костаная отключили горячую воду. Какой район следующий?

Сегодня в Костанае началась ежегодная опрессовка тепловых сетей, передает alau.kz

Первыми без горячей воды остались жители центральной части Костаная, дома которых запитаны от ТЭЦ. Возобновят подачу горячей воды здесь, по официальным данным, 27 мая.

В районе КСК отключат горячую воду 31 мая, подадут при этом 14 июня.

Далее с 17 по 27 мая останется без горячей воды район КЖБИ, со 2 по 11 июня микрорайон «Юбилейный», а с 7 по 14 июня микрорайон «Аэропорт».

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