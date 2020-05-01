В центре реабилитации в Костанайской области проведут капитальный ремонт

В Мендыкаринском районе приступают к капитальному ремонту центра реабилитации имени Карабаева. Через 10 месяцев здание должно полностью обновиться, и в нем появится новое оборудование. Однако, по словам сотрудников, есть вопросы, которые могут так и остаться незатронутыми. Это реконструкция котельной и переоборудование здания старого районного роддома под служебное жилье для новых специалистов, передает alau.kz

В Костанайском районе еще в сентябре начали строительство ветровой электростанции, состоящей из 16 элекрогенераторов. Она должна растянуться на 22 километра и ежегодно вырабатывать 179 миллионов киловатт в час. К концу этого года проект должен быть завершен. Увидеть на какой стадии сейчас ведутся работы, прибыл глава региона. На месте оказалось, что у работников возникли трудности:

«Проблемный вопрос по заезду специалистов — узких специалистов из Китая по шеф-монтажу фундамента. Они должны прибыть в середине мая ориентировочно первые 4 человека,»- обратились к акиму региона работники.

«Я подниму вопрос перед Премьер-министром. Напишу ему письмо,»- ответил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Возведение ВЭЦ идет по плану. Сейчас готовятся залить фундамент под будущий электрогенератор. До конца августа ожидают прибытия 16 комплектов ветряков, 2 из которых должны привезти уже через пару недель. А еще рядом со станцией построят 20 километров автодороги.

Ветроэлектростанция будет работать при минимальной скорости ветра — это 3 метра в секунду. Кроме того там будет установлена автоматическая система торможения при превышении скорости больше 20 метров в секунду.

В этот проект инвестировали больше 18 миллиардов тенге. Из них уже освоили 650 миллионов. Возведение ветровой электростанции позволит создать 220 временных рабочих мест и еще 20 постоянных.

В Мендыкаринском районе тоже были бы рады новым сотрудникам, но здесь пока только думают, как их привлечь. Речь идет о центре реабилитации имени Карабаева, который тоже посетил аким области.

«Есть пустующее здание в 654 кв.м. Оно стоит просто так на территории районной больницы. Это второй этаж весь. Он принадлежит национальному центру экспертизы. В готовом практически помещении остается сделать ремонт и можно сюда привозить и врачей, и учителей,»- обратились к акиму региона сотрудники центра реабилитации.

Использовать здание старого роддома под служебное жилье в центре Карабаева решили на волне стартующего у них капитального ремонта. В центре реабилитации он не проводился с момента основания. Теперь замены требует, пожалуй, все кроме крыши. Ее обновили 5 лет назад. Но больше всего сотрудников центра беспокоит состояние котельной:

«Здание старое — потери идут. Нас вообще не устраивал температурный режим. 50-55 максимум на подачу — это совсем ничего. В прошлом году нам поменяли котел один, но там два котла. Один вообще никакой. Без тепла естественно все будет плохо,»- сообщили сотрудники.

Когда будут решены озвученные в центре вопросы, не ясно. Пока же здесь приступают к самому ремонту и обещают завершить его через 10 месяцев. К моменту внешнего преображения в центре должно появиться и новое медицинское оборудование на сумму 180 миллионов тенге. А также появится зона отдыха, под которую центр намерен приобрести 15 гектаров земли.

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