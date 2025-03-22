В субботу, 22 марта, в рамках акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» с 20:30 на один час символически отключат декоративную подсветку Аккорды в Астане, освещение телебашни Кок-Тобе в Алматы, а также свет во многих учреждениях акиматов, сообщили участники международного молодёжного движения «Амбассадоры Земли».

В частности, будет отключено фасадное освещение знаковых административных и бизнес-объектов. «Речь идёт только о фасадном освещении, это не повлияет на безопасность», — заверил Алан Бесен, инициатор и координатор Всемирной эко-акции в Казахстане.

Как пояснили в Фонде Земли «Устойчивое развитие», казахстанцы участвуют в акции, чтобы продемонстрировать единство и заинтересованность в решении климатического кризиса. Каждому жителю также предлагается выключить свет дома на один час. Акция проводится уже в 16-й раз в Казахстане.

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