В субботу, 22 марта, в рамках акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» с 20:30 на один час символически отключат декоративную подсветку Аккорды в Астане, освещение телебашни Кок-Тобе в Алматы, а также свет во многих учреждениях акиматов, сообщили участники международного молодёжного движения «Амбассадоры Земли».
В частности, будет отключено фасадное освещение знаковых административных и бизнес-объектов. «Речь идёт только о фасадном освещении, это не повлияет на безопасность», — заверил Алан Бесен, инициатор и координатор Всемирной эко-акции в Казахстане.
Как пояснили в Фонде Земли «Устойчивое развитие», казахстанцы участвуют в акции, чтобы продемонстрировать единство и заинтересованность в решении климатического кризиса. Каждому жителю также предлагается выключить свет дома на один час. Акция проводится уже в 16-й раз в Казахстане.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.