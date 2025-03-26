Депутат мажилиса Марат Башимов выразил недовольство отсутствием на сайте Высшей аудиторской палаты результатов проверок, проведенных с 2022 года.

По его словам, последний опубликованный аудиторский отчет датируется 11 августа 2022 годом.

«Мы не видим полных результатов проверок Высшей аудиторской палаты по сельскому хозяйству, ОСМС, «Назарбаев университет». Данный вопрос я поднимал на Правительственном часу в мажилисе Парламента 27 января текущего года по вопросам ОСМС. Тогда член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов упомянул о существовании каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории ДСП, то есть засекречена. В декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном использовании 73 млрд тенге в «Назарбаев Университете». Однако, полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована. При этом, руководство «Назарбаев Университета» публично комментировала проверки, что вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации. Получается, интересная логика у аудиторов. Деньги государственные, то есть народные, деятельность социально-важная, но она каким-то образом засекречивается. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет», — отметил депутат.

Исходя из вышеизложенного депутат попросил Высшую аудиторскую палату незамедлительно опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы.

Обеспечить строгое соблюдение конституционных норм о прозрачности бюджетного процесса и аудиторского контроля.

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