Депутат мажилиса Марат Башимов выразил недовольство отсутствием на сайте Высшей аудиторской палаты результатов проверок, проведенных с 2022 года.
«Мы не видим полных результатов проверок Высшей аудиторской палаты по сельскому хозяйству, ОСМС, «Назарбаев университет». Данный вопрос я поднимал на Правительственном часу в мажилисе Парламента 27 января текущего года по вопросам ОСМС. Тогда член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов упомянул о существовании каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории ДСП, то есть засекречена. В декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном использовании 73 млрд тенге в «Назарбаев Университете». Однако, полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована. При этом, руководство «Назарбаев Университета» публично комментировала проверки, что вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации. Получается, интересная логика у аудиторов. Деньги государственные, то есть народные, деятельность социально-важная, но она каким-то образом засекречивается. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет», — отметил депутат.
Исходя из вышеизложенного депутат попросил Высшую аудиторскую палату незамедлительно опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы.
Обеспечить строгое соблюдение конституционных норм о прозрачности бюджетного процесса и аудиторского контроля.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.