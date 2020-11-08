В ЦОНах Костаная напомнили о правилах посещения во время карантина

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области №54, ЦОНы региона работают с 9 до 18 часов. При этом в СпецЦОНе график работы двойной: прием документов производится с 9 до 16 часов, выдача готовых – с 9 до 18 часов.

Около всех ЦОНов сделана разметка для граждан, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию. Разметка сделана и внутри ЦОНов. При входе в каждый Отдел по обслуживанию населения производится замер температуры у каждого услугополучателя. Обязательное требование – наличие медицинской маски.

«Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как работают ЦОНы городов Костанай, Рудный и Тобыл. Получить услуги в них можно только при условии предварительного бронирования очереди. С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения Костаная необходимо бронировать очередь до 17.30 часов (для СпецЦОНа до 15.30). Позже бронь будет считаться недействительной. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, через мобильное приложение eGovmobile, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0», — пояснил заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Шынгыс Аширбеков.

При этом Шынгыс Аширбеков так же напомнил, что сейчас работает сервис перебронирования очереди.

«Если Вы понимаете, что не успеваете в ЦОН к указанному времени, Вы может очередь перебронировать. При успешном перебронировании услугополучателю поступает SMS-уведомление или статус сервиса отобразится в Личном кабинете. При успешном перебронировании на другую дату — предыдущее время становится доступным для других услугополучателей. Но есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. При наличии активной брони новая бронь на другие дни недоступна, выходит уведомление «У вас имеется активная бронь», — резюмировал Аширбеков.

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