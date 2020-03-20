В ЦОНе Костаная теперь новые правила

ЦОНы перешли на новый режим работы. Теперь они будут принимать людей только 5 вечера. Но при этом не все услуги можно будет получить в отделении. Большинство справок людям придется получать самостоятельно через электронный портал, передает alau.kz

Перед дверьми костанайского ЦОНа выстроилась немалая очередь. Причиной сотрудники отделения называют профилактику коронавируса. Из-за этого, во-первых, все ЦОНы в стране стали работать в сокращенном режиме с 9 утра до 5 вечера. А во-вторых, изменился порядок приема людей.

«На этой неделе было принято решение, что люди ожидают своей очереди не в зданиях ЦОНа, а на улицах. Запускаются в порядке живой очереди, можно сказать партиями. Это сделано опять-таки для профилактики распространения вирусной инфекции и в таком режиме ЦОНы могут на постоянной основе проводить сан.очистку помещений. То есть тем самым, занимаемся профилактикой вирусных инфекций,»- сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в Костанайской области Ярослава Богатырева.

Еще одно изменение — в самих ЦОНах стали оказывать только часть всех услуг. 80 процентов из них люди должны получать сами на портале электронного правительства. В отделении принимают тех, кому нужно заказать и выдать паспорт или удостоверение, оформить пенсию или пособие, выдать ЭЦП. Но электронную подпись все равно сначала придется заказать на портале. Полный список висит на двери ЦОНа. Но о нем знают еще не все. И хотя сотрудники предупреждают стоящих в очереди о новых правилах, некоторые костанайцы все равно сталкиваются с проблемами — они не умеют пользоваться порталом. Сотрудники дают им разъяснения, как получить услугу онлайн. Потому как в ЦОНе справки, которые можно заказать на портале, выдавать не будут. Консультацию о том, как воспользоваться порталом электронного правительства, можно получить по телефону.

«Люди, у которых есть трудности с получением государственных услуг могут позвонить на единый номер 1414, их направляют автоматически в те регионы, к которым они относятся и сотрудники Call-центра будут помогать им получать государственные услуги или консультировать по процессу получения государственных услуг в нынешнем режиме работы фронт-офиса, то есть ЦОНа,»- рассказала Ярослава Богатырева.

В таком режиме ЦОНы страны будут работать в период объявленного чрезвычайного положения. На время праздников с 21 по 25 марта отделения будут закрыты, после чего они вновь начнут принимать людей по новым правилам.

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