В ЦОНы Костаная вернулись волонтеры. Не смотря на то, что сейчас получить услугу можно только забронировав онлайн очередь, людей по-прежнему много и специалисты не успевают уделить внимание всем. Поэтому им на помощь пришли добровольцы. Они измеряют температуру тела, консультируют, помогают получить некоторые справки, передает alau.kz

Асем Шампеисовой 33 года, у нее два сына. Женщина по ночам работает в пекарне, а днем в качестве добровольца помогает в ЦОНе костанайцам получить ЭЦП, адресные справки и так далее. Здесь она работает на безвозмездной основе уже второй раз. До этого помогала в июне, затем из-за ужесточений, центры были закрыты, а сейчас Асем снова вернулась к любимому делу.

«Мне очень нравится, волонтер это школа жизни. Волонтерами не рождаются, ими становятся. Потому что не все могут волонтерствовать. Я удовольствие получаю, когда людям помогаю, когда они благодарят, спасибо говорят. Бывает, что приходим на 2-3 часа, когда свободное время есть. Но бывает иногда до вечера сидим, потому что бесконечно люди, беспрерывно приходят и откликаешься и не замечаешь сколько времени проходит», — поделилась волонтер Асем Шампеисова.

Подобную помощь оказывает и Жансеит Курмангалиев. Парню всего 17 лет, он учится в высшем экономическом колледже, а свободное время проводит здесь. Час стоит на входе и измеряет температуру тела посетителям, другой час идет в зону самообслуживания.

«Стараемся помочь в коннекте, оказывать услуги, получать какие-то справки по возможности. Просто я могу понять людей, которые не могут пользоваться современными технологиями. Те же пенсионеры одинокие, например, у них нет ни внука, ни родственника, который может им помочь объяснить и в эту проблему надо вникнуть и ощутить ее как свою, поэтому я вызвался помочь», — рассказал волонтер Жансеит Курмангалиев.

Как признаются сами волонтеры, хоть сейчас получить услугу в ЦОНе можно только предварительно забронировав очередь, людей от этого меньше не стало. У всех есть вопросы, не все получается. Волонтеры стараются помочь. Конечно, иногда посетители их не воспринимают всерьез, но получив помощь, не перестают благодарить. Да и к тому же волонтеры за время своей работы стали настоящими специалистами в вопросах онлайн услуг.

«В ЦОНах наши волонтеры на коннекшне, в секторе самообслуживания населения рассказывают, как получать электронные услуги, рассказывают простой алгоритм действий, то есть если кто-то сомневается, или консультант ЦОНа занят на этот момент, то волонтеры приходят на помощь. Они не только бронируют очередь, они также рассказывают, как получать самые популярные виды услуг. Они уже сами все это знают», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Сейчас в ЦОНах Костаная работает около 20 человек, каждый приходит, когда может. Летом их было больше, вернулись к этому делу можно сказать самые сильные.

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