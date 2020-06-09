В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области новый начальник

Временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Оримбаев представил коллективу начальника ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» полковника гражданской защиты Дмитрия Полончука.

Полончук Дмитрий Сергеевич родился 4 июля 1977 года в селе Целинное Федоровского района Костанайской области. В 1997 году закончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности «Организация и техника противопожарной защиты», пожарный техник.

В 2000 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК по специальности «Пожарная безопасность», инженер пожарной безопасности. Семейное положение — женат, воспитывает троих детей.

В органах противопожарной службы с сентября 1994 года. За время службы полковник гражданской защиты Полончук занимал различные должности в органах гражданской защиты. После окончания училища был направлен для прохождения дальнейшей службы в специализированную пожарную часть №21 Лисаковска Костанайской области.

В 2003 году был назначен начальником пожарной части №1 Костаная, а в последующем начальником специализированной пожарной части № 2 Отряда противопожарной службы Костаная. Через год проработав заместителем начальника пожарной части № 7, в сентябре этого же года, его назначают заместителем руководителя тушения пожара ДСПТ ФГУ Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ по Костанайской области. Через год Дмитрий Сергеевич становится заместителем начальника ЦОУСС ФГУ Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ по Костанайской области. С 2008 год являлся заместителем начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области КЧС МВД РК».

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