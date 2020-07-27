В ДЧС Костанайской области новый руководитель

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области кадровые перестановки. Сегодня замминистра внутренних дел страны представил личному составу нового руководителя ведомства. Им стал полковник гражданской защиты из Карагандинской области, передает alau.kz

С декабря 2014 года департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области возглавлял Какимов Талгат Базарбаевич. Свою трудовою деятельность он начал в Кокчетаве, как старший пожарный. За долгие годы службы он был удостоен множества наград и знаков отличия. А сегодня в кругу коллег и вышестоящего руководства его проводили на заслуженный отдых. Талгат Базарбаевич поделился, что отдыхать, не намерен. Он уже устроился на новое место работы — в костанайскую теплокомпанию. Наградили сегодня и другого ветерана ДЧС — Марата Жусупова, который ранее возглавлял службу пожаротушения.

«Самая высокая оценка нашей с вами работы — это не высокая оценка руководства, это те слова благодарности населения, к которым вы во время приходите на помощь. Простые и искренние слова, что вы во время приехали, спасли, потушили, уменьшили материальный ущерб — это наверно высшая оценка, нашей с вами есть работы», — сказал заместитель МВД РК Юрий Юльин.

Юрий Ильин представил личному составу нового руководителя ведомства. Им стал 44-летний полковник гражданской защиты Каримов Биржан Тельманович, ранее он был замначальника ДЧС Карагандинской области.

«Одной из задач является защита территорий и населения. Обещаю достойно выполнять задачи, достигать результатов, работать, чтобы оправдать доверие как населения Костанайской области, так и руководства Министерства и акимата области»,- поделился начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

Сейчас, по словам Юрия Ильина, одна из главных задач перед новым руководителем департамента по ЧС, в нынешних условиях, это обеспечение безопасности состава.

«Который посуточно заступает у нас на дежурство с соблюдением мер безопасности и проведением постоянной обработки помещений, в которых они находятся. Мы не должны допустить роста заболеваемости среди сотрудников. К сожалению, данная пандемия нанесла урон и структуре КЧС, у нас есть сотрудники, которые, к сожалению, умерли», — добавил Юрий Ильин.

Сегодня основная часть сотрудников департамента задействована в устранении и предотвращении пожаров в лесах и на сельхозугодиях. Кроме этого, несмотря на то, что сейчас только конец июля, спасатели уже начинают подготовку к отопительному сезону.

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