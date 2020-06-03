В ДЧС Костанайской области объявили об открытии купального сезона

COVID-2019 в Казахстане
11796 - зарегистрированно
5996 - выздоровевших
44 - летальных случаев
184(+2) - в Костанайской области
В Костанайской области наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей в выходные дни стремятся быть поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством для закаливание организма. Но вместе с этим, жители порой забывают, что вода – это стихия, и она представляет собой опасность.
Сотрудники Отдела по ЧС Федоровского района ДЧС Костанайской области напоминают о безопасности на водоемах в летний период. Особенно это касается тех граждан, кто не прочь употребить спиртные напитки прямо на пляже, потом искупаться. Такое поведение может привести к трагическому исходу. Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения на воде или у береговой линии. Спиртное ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
При купании недопустимо:
— плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
— нырять с высоты, не зная глубину рельефа дна;
— заплывать за буйки и ограждения;
— приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
— хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Не умеющим плавать, купаться разрешается только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метров.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами, знаками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
В случае неправомерных действий сотрудников органов гражданской защиты в органах внутренних дел Республики Казахстан функционирует единый телефон доверия «1402».,
Напомним, центральный пляж Костаная обещают закрыть в июле.