В ДЧС Костанайской области объявили об открытии купального сезона

В Костанайской области наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей в выходные дни стремятся быть поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством для закаливание организма. Но вместе с этим, жители порой забывают, что вода – это стихия, и она представляет собой опасность.

Сотрудники Отдела по ЧС Федоровского района ДЧС Костанайской области напоминают о безопасности на водоемах в летний период. Особенно это касается тех граждан, кто не прочь употребить спиртные напитки прямо на пляже, потом искупаться. Такое поведение может привести к трагическому исходу. Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения на воде или у береговой линии. Спиртное ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

При купании недопустимо:

— плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

— нырять с высоты, не зная глубину рельефа дна;

— заплывать за буйки и ограждения;

— приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

— хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Не умеющим плавать, купаться разрешается только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метров.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами, знаками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

В случае неправомерных действий сотрудников органов гражданской защиты в органах внутренних дел Республики Казахстан функционирует единый телефон доверия «1402».,

Напомним, центральный пляж Костаная обещают закрыть в июле.

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