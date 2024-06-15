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В ДЧС предупредили жителей Костанайской области

Фотография для новости В ДЧС предупредили жителей Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz

Департамент по чрезвычайным ситуация Костанайской области предупреждает, что длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к солнечному и тепловому удару, поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности.

  • Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;
  • При нахождении в помещениях необходимо обеспечить их проветривание, использовать вентиляторы или кондиционеры;
  • Рекомендуется надевать лёгкую одежду. Не следует открывать большие участки тела более чем на 15-30 минут, чтобы не обгореть;
  • На улице обязательно необходимо пользоваться летним головным убором;
  • В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости;
  • В жаркую погоду необходимо употреблять лёгкую пищу небольшими порциями;
  • Рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем.
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