В ДЧС предупредили жителей Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz
Департамент по чрезвычайным ситуация Костанайской области предупреждает, что длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к солнечному и тепловому удару, поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности.
- Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;
- При нахождении в помещениях необходимо обеспечить их проветривание, использовать вентиляторы или кондиционеры;
- Рекомендуется надевать лёгкую одежду. Не следует открывать большие участки тела более чем на 15-30 минут, чтобы не обгореть;
- На улице обязательно необходимо пользоваться летним головным убором;
- В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости;
- В жаркую погоду необходимо употреблять лёгкую пищу небольшими порциями;
- Рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем.