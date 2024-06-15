В ДЧС предупредили жителей Костанайской области

Департамент по чрезвычайным ситуация Костанайской области предупреждает, что длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к солнечному и тепловому удару, поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности.

Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;

При нахождении в помещениях необходимо обеспечить их проветривание, использовать вентиляторы или кондиционеры;

Рекомендуется надевать лёгкую одежду. Не следует открывать большие участки тела более чем на 15-30 минут, чтобы не обгореть;

На улице обязательно необходимо пользоваться летним головным убором;

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости;

В жаркую погоду необходимо употреблять лёгкую пищу небольшими порциями;

Рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем.

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