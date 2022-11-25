В декабре в Костанае ожидают повышения тарифа на проезд в автобусах

О том, что тариф на проезд в маршрутных автобусах будут в Костанае поднимать, начали говорить еще летом. Но довести до конца дело чиновникам и перевозчикам удалось только сейчас.

Проект постановления только на третий раз приняли в маслихате областного центра, не сразу он был принят и в Министерстве юстиции страны. Его вернули на доработку. В итоге «добро» все же было получено от всех.

«Данный проект получил положительное заключение общественного совета, палаты предпринимателей, депутатов гормаслихатов, антикоррупционную проверку, в данный момент в Минюсте», — сообщил специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

В Министерстве юстиции проект постановления находится 10 дней. В Костанай он придет уже в начале следующей недели. Затем он будет подписан в акимате и снова отправлен в Миниюст на регистрацию на три дня. Вступит же он в силу через 10 дней после этого. По данным чиновников, это примерно первая-вторая декада декабря. Именно тогда тариф по безналичной оплате в Костанае составит 100 тенге, а за наличку можно будет проехать за 170 тенге. Помимо этого акимат продолжит субсидировать перевозчикам тариф по льготным категориям.

«На сегодня подана заявка на выделение на 2023 год четырёх миллиардов тенге по всем социальным сообщениям. Было выделено в этом году 1 млрд 108 млн, просим еще 200, в общем два миллиарда тенге. Мы просим на 100 процентов оплачивать, в текущем году мы выплачиваем 60 процентов», — говорит Нурдаулет Бейсенов.

((ЗА КАДРОМ))

Сейчас тариф на проезд в Костанае обозначен в 80 тенге за безналичный проезд и 150 тенге — за наличный. Эта стоимость была установлена еще в 2017 году. С тех пор произошло подорожание топлива, запчастей, расходников и, как отмечают перевозчики, а их 8, вся эта ситуация серьезно сказывается на финансах предпринимателей.

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