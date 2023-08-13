В декрет вместо жены: какие выплаты могут получать мужчины в Казахстане

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Женщины, родившие ребенка, могут рассчитывать на определенные меры государственной помощи в виде пособий и выплат. В результате им оказывается финансовая поддержка на период временной нетрудоспособности, связанной с беременностью, родами и необходимостью ухаживать за ребенком. Согласно 110 статье Трудового кодекса РК, мужчины также могут рассчитывать на некоторые подобные условия: им предоставляется неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места, если они берутся ухаживать за новорожденным младенцем до достижения им возраста в 3 года.
Также полагается денежная компенсация в рамках социальных выплат в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет. Подобная возможность распространена во многих странах — например, власти Японии ранее выразили недовольство количеством мужчин в декрете.
Сумма денежной помощи
- среднемесячного размера дохода — определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре календарных месяца (независимо от перерывов в социальных отчислениях), на двадцать четыре;
- коэффициента замещения дохода — равен значению 0,40.
Отмечается, что размер ежемесячной социальной выплаты по уходу не может быть меньше размера пособия по уходу, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка в соответствии со статьей 82 Социального кодекса.
Напомним, что пособие по уходу за ребенком имеет следующие суммы:
- на первого ребенка — 5,76 МРП или 19 872 тенге на 2023 год;
- на второго ребенка — 6,81 МРП или 23 495 тенге;
- на третьего ребенка — 7,85 МРП или 27 083 тенге;
- на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП или 30 705 тенге.
А максимальный размер соцвыплаты не должен превышать 40% от 7-кратного минимального размера заработной платы (МЗП равен 70 000 тенге на 2023 год). То есть наибольшая сумма выплаты не может превысить 196 000 тенге в текущем году. При этом с получаемой родителем суммы будут удерживаться 10% в пользу пенсионных взносов. В случае рождении двух и более детей социальная выплата по уходу назначается на каждого ребенка отдельно.
Следует учитывать, что родителям нужно успеть подать заявление на выплаты до того, как пройдет 18 месяцев с момента рождения ребенка. Ранее мы рассказывали, как оформить декретный отпуск в 2023 году в Казахстане.