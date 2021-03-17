В деле об обнаружении тела мужчины в канализационном септике поставлена точка — ДП Костанайской области

Преступление прошлых лет раскрыли сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области, передает alau.kz

О раскрытии преступления рассказал на отчетной встрече начальник ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова.

С 2017 года полиция разыскивала без вести пропавшего 29-летнего жителя областного центра.

В прошлом году в канализационном септике частного дома было обнаружены части тела, неустановленного мужчины. Сотрудники полиции для расследования уголовного дела и установления личности неопознанного трупа провели анализ по всем безвести пропавшим лицам за десять лет. Также, полицейские проанализировали все заявки, поступавшие на адрес, где был обнаружен труп за последние 5 лет.

В результате была выяснена картина преступления.

Потерпевший познакомился с несколькими наемными рабочими, в период строительства частного дома. В результате распития спиртного и драки парня убили, а труп скинули в канализационный септик.

Три года назад на этот адрес поступала заявка о том, что происходит драка. Все были опрошены и доставлены в полицию. В показаниях одного из участников событий значилось, что с ними был неизвестный им парень, но он в последующем убежал с места драки.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятия была установлена личность погибшего и обстоятельства его смерти. В настоящее время подозреваемый задержан и арестован.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.