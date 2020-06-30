В день в Казахстане регистрируют до 2,5 тысячи случаев пневмонии — Минздрав

Новый министр здравоохранения Алексей Цой в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавируса рассказал, что в день в Казахстане регистрируют до 2,5 тысячи случаев пневмонии, передает Tengrinews.kz.

«Начиная с 10 июня мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысячи новых случаев таких пневмоний в день», — сообщил Цой.

Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С. Асфендиярова, доктор медицинских наук Равиля Егембердиева объяснила вспышку пневмонии на фоне коронавируса. По ее словам, пневмония — это проявление коронавирусной инфекции и их нельзя разделять. «То есть инфекция уже прошла через верхние дыхательные пути, через носоглотку, через трахеи, бронхи и уже попала в легкие. И там идет воспалительный процесс. Нужно обязательно исследовать природу этой пневмонии, пациента обследовать на ПЦР, собрать весь анамнез. Это пневмония коронавирусной этиологии», — считает профессор Егембердиева.

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