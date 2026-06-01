В день выборов проезд в автобусах Костаная будет бесплатным

Дракарики оживают на экране: в Костанае появилась интерактивная детская площадка
В микрорайоне Кунай установили первую в Костанае интерактивную детскую площадку. Внешне она практически не отличается...
23 августа 2026 года, в день выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, жители Костаная смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.
Такая мера вводится для обеспечения доступности избирательных участков и создания удобных условий для горожан.
Бесплатный проезд будет действовать на всех регулярных городских маршрутах в течение всего дня 23 августа.
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