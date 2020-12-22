В Денисовском районе автоматизировали газовые котельные, отапливающие соцобъекты и жилые микрорайоны

А в Денисовском районе взялись за цифровизацию и энергоэффективость. Газовые котельные, которые отапливают соцобъекты и жилые микрорайоны, автоматизировали. Все данные передаются на компьютер, а за ним круглосуточно следят диспетчеры. Они же в случае аварии тут же выезжают на устранение проблем

Модернизация газовых котельных завершилось буквально за 3 дня до празднования дня Независимости и стала только первым этапом в автоматизации объектов коммунального хозяйства в Денисовском районе.



«Благодаря инициативе акима района, Нургалиева Бахыта Мирасовича, согласно проекта модернизации газовых котельных, был осуществлен первый этап за счет собственных средств ГКП «Дидар», переход двух газовых котельных на автономную систему управления котельных»,- сказал директор ГКП «Дидар» Габит Жубикенов.



Такие автоматизированные котельные, за счет небольшого количества выбросов вредных веществ в атмосферу, экологически безопасны. Также они имеют большую энергоемкость и коэффициент полезного действия, что является экономически выгодным.



«По мощности все котельные разные. Примерно, там находится 4 котла, каждый из котлов мощностью 400 киловатт. Вторая котельная это 3 котла по 350 киловатт»,- рассказал Габит Жубикенов.



Еще одно преимущество — отсутствие человеческого фактора. Управление процессом настройки котлов производит компьютер, он устанавливает температурный режим и режим подкачки. А находящиеся в диспетчерской сотрудники контролируют датчики.

«Мы создали диспечерский пункт, диспетчерскую аварийную бригаду, и в любой момент каждый житель Денисовского района может сюда позвонить. Здесь находятся 2 человека, которые круглые сутки могут выехать на аварийные участки, которые устраняют аварии на наших сетях»,- говорит Габит Жубикенов.



Всего на предприятии работает 8 диспетчеров, по 2 человека в смене, они же выезжают на объекты при аварийных ситуациях.



«Операторы видят, тут устроено в программе, если есть какая-то аварийная ситуация, компьютер об этом сигнализирует операторам, они выезжают»,- сообщил Габит Жубикенов.



Всего на балансе коммунального предприятия «Дидар» состоит 9 газовых котельных, которые в первую очередь отапливают социальные объекты и жилые микрорайоны. Теперь в планах стоит модернизировать таким же образом оставшиеся 7 котельных, а также насосные водопроводные станции, которые в ближайшие годы также переведут на автономную систему.

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