В Денисовском районе бывшее здание роддома реконструируют под квартирный жилой дом

В июне в райцентре Денисовского района началась реконструкция здания под 20- ти квартирный жилой дом. По жилье для молодых специалистов и очередников решили переделать давно пустующее здание родильного дома. Деньги, больше 110 миллионов тенге, были выделены из республиканского бюджета. Планируется, что к ноябрю новоселы смогут въехать в свои квартиры, сообщает alau.kz

Здание было построено в 1987 году и долгое время оставалось не жилым. За это время оно ни разу не ремонтировалось. Местные власти сохранили строение, коробка осталась в неплохом состоянии. Эксперты посчитали здание пригодным для восстановления и реконструкции. В 2020 году были выделены деньги на ремонт в рамках программы «Дорожная карта занятости» из государственного бюджета.

«По социально экономическому развитию инфраструктуры реконструкция здания под жилой дом спроектирована именно в тот период, когда сегодня наше население сельское нуждается в хорошем качественном жилье»,- сказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района Валихан Мухамбетов.

По проекту на все работы запланировано выделить 112 млн тенге. Здесь будет 20-ти квартирный дом. Квартиры в нем будут 1-,2-,3-х комнатные. Самые большие, «трешки», будут больше 100 квадратных метров. Возле дома оборудуют детскую площадку, парковку и веранды с выходом из дома на личный огород.

«Это здание, бывшее здание роддома, оно простаивало много лет, более 30 лет. Было вот в таком состоянии, но скажем так на основании технического обследования здания мы приступили к его реконструкции»,- пояснил заместитель директора подрядной организации Нурлан Нурхан.

Работы рассчитаны на 5 месяцев и идут сейчас по графику. Созданы 29 рабочих мест, в том числе по направлениям из центра занятости трудоустроено 15 человек.

«Мы приступили к строительству с 1 июня. Срок сдачи у нас по октябрь месяц. За эти 5 месяцев нам необходимо построить лоджии, сделать крышу. Сейчас, на данный момент, мы закончили демонтажные работы. Устанавливаем окна, идут внутри стены, перегородки, перегородки на металлическом каркасе, гипсокартон»,- говорит Нурлан Нурхан.

Квартиры получат люди, которые стоят в очереди на получение жилья. Реконструкция этого дома должна обеспечить жильем очередников и привлечь молодых специалистов в район. В Денисовском районе надеются, что таким образом со временем им удастся решить проблему нехватки квалифицированных кадров.

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