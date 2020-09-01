В Денисовском районе говорят об убыточном животноводстве

Глава региона Архимед Мухамбетов посетил с рабочей поездкой Лисаковск и Денисовский район. Аким области побывал на ряде объектов, среди которых участок реконструируемой дороги «Карабутак — Костанай», строящаяся котельная в селе Денисовка и местные сельхоз угодья, передает alau.kz

В области продолжается реконструкция автомобильной дороги Карабутак — Костанай. Чтобы увидеть, как идут работы, на один из участков прибыл аким региона Архимед Мухамбетов. Он посетил дорожную развязку на город Лисаковск, где ознакомился с ходом проводимых работ:

«Вот наглядно видно, что мы сделали. Это в прошлом году, это в этом году, это белое еще надо положить 3 слоя. Землянка работает»,- проинформировали на месте главу региона.

По транспортной развязке в районе Лисаковска асфальт уложили на 98 процентов. Сейчас там ведут работы по устройству освещения, барьерного ограждения и водоотводных лотков. Всего же на автодороге трудятся 230 человек и 80 единиц техники. Полностью завершить работы они должны до апреля 2021 года. Интерес у главы региона вызвала экономия средств, которые тратят на реконструкцию. Из почти 8 миллиардов тенге, которые были выделены, до настоящего времени использовали лишь четверть.

А вот на строительство модульной котельной в селе Денисовка задействовали практически все направленные бюджетом средства. Чтобы возвести объект, который будет отапливать местный детский сад, были выделены 53,5 миллиона тенге. 44,5 из них уже освоили:

«- Сейчас по документам газовым оформление идет. К отопительному сезону будет подключено все.

— А оборудование, чье производство?

— Алматинского, местного содержания»,- пояснили на объекте.

Немного времени остается и до ввода в эксплуатацию еще одного объекта в Денисовке. Это многоквартирное жилое здание. Раньше на его месте был родильный дом. Объект должны закончить в октябре этого года. В двухэтажном здании будут предусмотрены 20 квартир, как однокомнатных, так и двух- и трехкомнатных.

Но не на всех посещенных акимом области объектах все складывалось по плану. На сельскохозяйственных угодьях местного производителя в Денисовском районе обнаружились проблемы:

«Мы сегодня стоим перед проблемой. Первое. У нас или 1,5 тысячи в зимовку войдет, или тысяча. В зависимости от кормов. Проблема номер один: животноводство убыточное у нас мясное и в Ольшанке, и в Крымском. Молочное прибыльное. Поэтому на сегодня мы еще смотрим и считаем. С кормами — мы еще не убрали ячмень, а концентрата мы точно не наберем»,- сообщил акиму области представитель ТОО «Ольшанское».

Не хватает здесь денег и на поливальные системы. Это порядка 180 миллионов тенге. Об этом также было сообщено акиму Костанайской области. Вместе с тем в Денисовском районе сейчас активно приступили к уборочным работам.

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