В департаменте по ЧС обратились к дачникам

Специалисты департамента по ЧС усиливают контроль за костанайскими дачами. Уже сейчас началась профилактика пожаров в дачных обществах. Только за прошлый год там было зафиксировано больше 50 возгораний. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, тем более что за их нарушение дачникам грозит сразу штраф или даже арест, передает alau.kz

Со вчерашнего дня костанайцы могут посещать дачи. И пока местные дачники радуются такому повороту событий, специалисты департамента по ЧС перешли на усиленный режим работы на дачных обществах. Там уже начали профилактическую работу, в частности объезд всех участков. Такую настороженность спасатели объясняют большим наплывом людей.

«Возможно сейчас увеличение количества пожаров, в связи с тем что сейчас все население будет проводить благоустройство своих дач, естественно будут сжигать весь мусор. Хотелось бы напомнить, что не допускается сжигание мусора на расстоянии 50 метров от зданий и сооружений», — рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Нарушителя ждет наказание. И это не предупреждение, как было раньше. Режим ЧП в стране это отягчающее обстоятельство, поэтому грозит сразу штраф, либо арест на 15 суток. Но опасение вызывают не только дачники. Азамат Оримбаев пояснил, после проверок оказалось, что большое количество дачных участков заброшены.

«Там никто не проводит работы по очистке сухой травянистой растительности, как правило, там собирается весь мусор. Все это лица без определенного места жительства используют открытый огонь. В прошлом году такие случая у нас были, происходит возгорание тех участков, где они заброшены», — объяснил Азамат Оримбаев.

Все это, а еще и ветер, который у нас не редкость, приводит к крупным пожарам, страдают многие участки. Только за прошлый год на дачных обществах произошло более 50 пожаров. Но в ДЧС обратились не только к дачникам. Азамат Оримбаев сделал акцент и на тех, кто задействован в сельхоз работах. По данным управления сельского хозяйства, в этом году общая посевная площадь в регионе составит 5,2 млн га.

«Всего в посевной кампании будет задействовано 47165 единиц сельскохозяйственной техники. В этой связи увеличивается опасность возникновения пожаров на данной категории объектов и полях. Особое внимание уделить на оснащенность агрегатов и автотракторной техники первичными средствами пожаротушения, оборудование искрогасителями, исправность систем питания, зажигания и смазки», — указал Азамат Оримбаев.

По словам специалистов, наибольшее количество пожаров всегда происходит из-за неосторожного обращения с огнем, это почти 60 процентов.

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