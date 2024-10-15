В Министерстве просвещения Казахстана заявили, что пилотное внедрение технологии Face ID в детских садах проходило с нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Как отметила на брифинге 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, при реализации проектов в регионах мобильное приложение устанавливалось в телефоны воспитателей. Они не должны были снимать дошкольников.

«Биометрия на уровне дошкольного образования не обязательна. У нас есть требования по соблюдению безопасности, например, приказ 117 об антитеррористической защите. В 79-м пункте говорится, что турникеты устанавливаются в организациях образования, где более 700 воспитанников либо обучающихся», – сказала Манара Адамова.

Она напомнила, что в детсадах обычно от 280 до 350 детей, и турникеты там не нужны. Согласно законодательству, в таких организациях для поддержания безопасности достаточно домофона и видеокамер. Учет детей может проводиться и другими способами: через QR, ID-карты и так далее.

«В некоторых регионах проводилось в пилотном режиме внедрение Face ID с нарушениями требований к информационным системам. Приложение устанавливалось в телефоны воспитателей. Это явное нарушение. Воспитатель не может фотографировать детей и отправлять эти данные из своего телефона в общую базу. Кроме того, должно быть согласие родителей», – пояснила глава департамента.

Она подчеркнула, что педагогов и воспитателей нельзя отвлекать от основной деятельности по работе с детьми. Также законодательством запрещается передавать персональные данные детей через третье лицо.

«Этот пилотный проект инициирован не Министерством просвещения, местные исполнительные органы самостоятельно проводят пилот на своем уровне», – резюмировала Манара Адамова.

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