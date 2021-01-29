В детсадах Костаная поднимается оплата за питание

В отделе образования Костаная озвучили изменения цен за оплату питания в детских дошкольных учреждениях областного центра, передает alau.kz

А они, согласно данным чиновников, изменятся в самое ближайшее время. Вырастут на пять процентов. Причина — рост стоимости продуктов.

«В 2021 году изменится стоимость на питания, по данным статистики, выросла продуктовая корзина, расчет произвели экономисты и с расчетом этого в 21 году стоимость ясельных группа выросла 624, в дошкольных 727 тенге. Подсчеты в управлении образования. Каждый год инфляции, в этом году 7,5 процентов, продукты питания на 11 процентов. Получается если 22 рабочих дня если в 20 году ясельные группы 13 088 тысяч, то в 21 году — 13745, дошкольные — 15 250 будет 16 012 тенге», — отметила руководитель сектора отдела образования Костаная Лидия Бугатаева.

Все эти расчеты, которые показывают уровень инфляции и роста цен на продукты питания, были сделаны еще в декабре прошлого года. Сейчас проект постановления находится на утверждении в юстиции. После его принятия, должно пройти еще 10 дней и оно вступит в силу. Возможно, это будет уже во второй половине февраля, добавляют сотрудники отдела образования Костаная. В прошлом году примерно в это же время оплата в детсадах Костаная тоже была изменена. Она также была связана с уровнем инфляции. Сегодня в областном центре работает 46 городских и частных садиков с размещением в них госзаказа. В общем их посещает порядка 11 тысяч детей.

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