В детских садах до конца года введут дополнительные места, чтобы разгрузить очередность

До конца этого года в Костанайской области введут дополнительные места в детских садах. На сегодня в очереди в дошкольные учреждения находятся больше 11 тысяч ребят. Также с будущего года в Костанае начнут реконструкцию нескольких существующих детских садов и займутся возведением новых объектов, передает alau.kz

Больше 11 тысяч детей по всей Костанайской области ждут своей очереди, чтобы пойти в детский сад. Такую очередность в управлении образования назвали высокой, и чтобы справиться с ней на протяжении года вводились дополнительные места для ребят. В итоге их число достигло 1166. Но эта цифра для 2020 года не окончательная. До конца декабря в регионе откроют еще 510 мест. Это позволит охватить дошкольным образованием больше ребят в возрасте от года до 6 лет. Ну, а в будущем году проблему очередности планируют решать строительством новых объектов.

«На сегодняшний день рассматривается вопрос включения в «Дорожную карту занятости» на 2021-2023 годы строительство и реконструкцию 5 детских садов на 280 мест каждый в городе Костанай. И по 1 детскому саду в Житикаринском и Наурзумском районах»,- рассказала Зауре Байменова, руководитель управления образования акимата Костанайской области.

В будущем в Костанайской области увеличится и количество новых школ. Уже до конца декабря этого года в эксплуатацию введут костанайскую школу в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест. А в 2021 году должны завершить все работы в школе села Карасу. Также в следующем году начнут заниматься проектами по строительству новых учебных заведений для школьников. Они будут располагаться в поселке Карабалык и в микрорайонах Костаная Береке и Кунай.

«По расширению сети инклюзивного образования до конца года будут открыты 2 кабинета поддержки инклюзии в Карасуском районе и в городе Рудный при содействии фонда первого президента республики Казахстан. А при содействии фонда «Дара» уже в сентябре был открыт кабинет коррекции в городе Рудный и до конца года планируется открытие в городе Аркалык»,- сообщила Зауре Байменова.

На следующие три года в области уже разработан план по обновлению учебных кабинетов. К примеру, на 2021 год планируется приобрести оснащение для 21 кабинета химии, биологии и физики, а также 5 STEM-лабораторий. В таких лабораториях ученики могут заниматься робототехникой, 3Д-моделированием и программированием. Подобное обновление затронет сразу несколько населенных пунктов региона. Это города Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, а также Житикаринский район.

«По плану 31 организация образования должна была быть обеспечена турникетами в текущем году. На сегодняшний день установлено 17. До конца года показатель будет перевыполнен за счет установки турникетов в 15 школах. По данному показателю город Аркалык перевыполнил план, но при этом не выполнили план 5 регионов на сегодняшний день»,- сказала руководитель управления.

Недостающие турникеты в школах региона должны быть установлены до 30 декабря.

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