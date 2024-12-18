В больницах Костанайской области пытаются сократить кредиторскую задолженность. Общий долг на 1 декабря составил 4 миллиарда тенге. В списке 12 медорганизаций.

Это данные на 1 декабря. Как поясняют в управлении здравоохранения региона, такая ситуация сложилась из-за того, что установленные тарифы на медицинские услуги не покрывают расходы лечебных организаций.

«Например, в 2023 году в среднем тарифы повышены на 11%, а в 2024 на 5%. Однако увеличились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, закупочные цены на лекарственные средства и изделия медназначения на 12%, услуги питания на 20%. Фондом медицинского страхования не производилось финансирование вовремя. Ни для кого не секрет, что финансирование ФСМС началось только с июня текущего года, на сегодня финансирование нагнали, то есть закрывают сейчас ноябрь месяц, и начнут закрывать финансирование за декабрь», — сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Ерболат Доспанов.

Чтобы снизить сумму долга, управление здравоохранения приняло решение оптимизировать расходы в ряде больниц. Речь идёт об областных взрослой и детской, а так же городских больницах Рудного и Костаная, и Аулиекольской районной.

«С 1 сентября уменьшены должностные оклады руководящему составу от 15% до 25%, сокращены надбавки и доплаты медицинскому персоналу, уменьшен закуп хозтоваров и изделий медназначения, уменьшен закуп лекарственных средств через СК «Фармацию», — сказал Ерболат Доспанов.

В Костанайской городской больнице в режиме экономии живут четвёртый месяц. Кредиторская задолженность здесь составляет 636 миллионов тенге. В медучреждении сократили оклады главного врача, заместителя по лечебной части и главного бухгалтера.

«Также сокращены доплаты и надбавки медицинских работников. То есть, согласно приказам приведены все должностные оклады в порядок, то есть убраны все доплаты. Так же отменили доплату за сверхурочную работу, за праздничные, выходные дни», — рассказал и.о.главного врача Костанайской городской больницы Артём Тисленко.

Сократили в городской больнице и закуп препаратов. Но, как отмечает Артём Тисленко, на пациентах это никак не отразилось. Меньше стали приобретать того, что у больницы есть в наличии.

«Выявлен остаток на конец года медикаментов, произведён примерный расчёт, сколько нам нужно этих медикаментов, и в целях экономии произведено урезание заказов таблетированных, ампулярных и внутривенных медикаментов. На работу не повлияет. То есть, остаток остаётся», — заверил Тисленко.

Дефицита каких-то лекарств или медицинских изделий, которые по протоколу должны быть в больнице, нет, уверяет главврач. То есть покупать, к примеру, бинты или марлю пациентам не нужно. Тем временем в управлении здравоохранения надеются, что благодаря таким вынужденным мерам к концу этого года удастся сократить долг больниц региона хотя бы до 2,5 миллиардов тенге.

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