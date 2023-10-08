В долговой яме оказались больницы Костанайской области

Долги больниц Костанайской области перед коммунальными предприятиями, поставщиками лекарств и продуктов питания продолжают расти, сообщает «Хабар 24».

С начала года медицинские учреждения накопили кредиторскую задолженность в 3 млрд 600 млн тенге. В самом сложном финансовом положении – городские больницы Костаная, Рудного и детская областная. В этих организациях проводят высокотехнологичные операции.

Однако, по словам врачей, возмещение их стоимости из Фонда социального медицинского страхования не соответствует реальным затратам. По мнению специалистов, на нехватку денег также влияет ежегодное повышение зарплаты медицинским работникам. Сейчас в лечебных учреждениях на оплату труда затрачивают 85% финансирования. Оставшихся 15% не хватает даже на лекарства. На погашение долгов прошлого года из местного бюджета выделили больше 700 млн тенге.

Улучшить текущую ситуацию пытаются за счёт оптимизации внутри больниц.

«Оптимизацию кадровой политики, оптимизацию договоров на лекарственные препараты, то есть до конца года данную работу мы будем проводить с целью снижения кредиторской задолженности. Дело в том, что кредиторская задолженность возрастает ввиду того, что закупаются расходные материалы в медицинские организации, лекарственные препараты. Пока не изменится тариф на оказываемые услуги медицинские, мы так и будем оставаться», — сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

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