В домах с печным отоплением Костаная устанавили датчики обнаружения угарного газа

Приборы предоставляют бесплатно многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Предварительно сотрудники УЧС проводят рейды, чтобы проверить состояние печей в частных домах, а после устанавливают датчики.

Елене Тришина живёт одна в частном доме, несмотря на довольно преклонный возраст, а ей 87 лет, печку топит самостоятельно. От установки датчика угарного газа отказываться не стала. Говорит, что в случае чего, он поможет избежать беды.

«Помаленьку засыпаю ведерочко маленькие и ношу сама. Пока все хорошо. Спасибо, что за меня беспокоились. Я не была против, чтобы мне установили. Вдруг будет звонить или пищать, я должна выходить с дому. Спасибо работникам»,- говорит пенсионерка Елена Тришина.

Датчики обнаружения угарного газа управление ЧС Костаная устанавливает социально уязвимым слоям населения бесплатно. В городе сегодня проживают более 1500 тысяч таких семей, 1000 живут в многоэтажках, остальные в частном секторе. И именно за ними пожарные следят пристально. За последние два года приборы установили в 200 домах.

«Буквально год назад в дачном обществе «Садовод строитель» у бабушки в 4 утра сработал датчик , она позвонила в 101, наши сотрудники выехали, по прибытию было установлено, что датчик сработал, а факт горения не подтвердился»,- рассказал инженер УЧС города Костанй Гасырбек Таукен.

Помимо установки датчика, сотрудники управления по ЧС прочищают дымоход. Вообще, услуги трубочиста сегодня стоят от 5000 тысяч тенге, но людям из социально уязвимых групп населения это делается бесплатно.

«В данном доме прочистили дымоход одинокой бабушке. Дымоход был средней засоренности. Дымоход нужно чистить не менее одного раза в год, если во время его не прочистить возможно попадание угарного газа внутрь помещения вызывая тем самым отравление»,- отмечает трубочист Алмаз Бугубаев.

Датчик работает на батарейках, цена прибора — 5500 тысяч тенге. Работы по его установке будут продолжаться. 100 таких датчиков управлению по ЧС предоставил городской акимат.

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