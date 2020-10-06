В дошкольных организациях региона сохраняется дефицит мест

В дошкольных организациях Костанайской области все еще сохраняется дефицит мест. Сейчас в очереди в детские сады стоят более 17 тысяч детей. Чиновниками ведется работа по открытию новых детсадов и мини центров. Уже до конца этого года в области появится 1340 новых мест. Особый упор будет делаться на новые микрорайоны, где идет масштабное строительство жилья, передает alau.kz

В Костанайской области работает 579 дошкольных организаций, которые посещают 31 тысяча детей, то есть охвачено только 80 процентов. Еще от 17200 родителей поданы заявления на устройство дошколят в детские сады. Как отмечают эксперты, это говорит об очень высокой очередности. Особенно она чувствуется в Костанае, Рудном, Аркалыке, Костанайском и Житикаринском районах. Чтобы сократить дефицит мест, чиновниками разработан областной план поэтапного ввода дополнительных мест до 2025 года.

«Согласно плану в 2020 году будут введены 1340 мест, в том числе 6 детских садов на 445 мест в пяти регионах области, 3 мини-центра на 160 мест, а также расширение действующих дошкольных организаций в 6 регионах на 735», — рассказала руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова.

Пока в регионе введено только 971. Это в районе Беимбета Майлина, Сарыкольском, городах Костанай и Рудный. Зауре Байменова рассказала, что до конца года в Костанайском, Амангельдинском, Джангельдинском районах и в Аркалыке будут открыты новые детские сады. А в Костанае, Аулиекольском, Карабалыкском районах расширены уже действующие сады и мини центры.

«В то же время возможен риск срыва выполнения указанного плана в Амангельдинском районе в связи с отсутствием финансовых средств и отказа частной структурой в передаче своего здания для открытия сада в селе Урпек. Районным отделом образования принято решение строительства детского сада в селе Урпек, а также в селах Амантогай и Карасу», — пояснила Зауре Байменова.

Аким области не поддержал идею строительства нового сада. По его словам, план по вводу мест должен выполняться. Но прежде, чем строить новые сады нужно проводить анализ рождаемости в каждом районе. И особое внимание следует уделять городам. Кроме того, на следующий год запланирован ввод только 720 мест. Этого, как отметил глава региона, мало. Ежегодно количество новых мест должно увеличиваться на 10 процентов.

«Минимум 1500-1600 мест. Вот такой план должен быть. Каждый аким должен работать, должен резервы изыскивать. Простые примеры, я вот в субботу объезжал город, областной центр. Поехали в детский садик номер 2. Там бассейн как мне докладывали, 26 лет простаивает. Просто надо было отремонтировать и из него сделать 1-2 группы. Вот, пожалуйста, дополнительные места», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов также поручил подготовить проектно-сметные документации на строительство детских садов в микрорайонах Береке, Юбилейный, Кунай и Аэропорт, где сейчас идет активное строительство жилья.

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