В ДП Костанайской области озвучили список кафе и ресторанов, которые нарушают режим ЧП

В полиции отметили, что с момента введения в стране режима чрезвычайного положения было выявлено 19 правонарушений по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения». Санкция статьи предполагает наказание в виде административного штрафа в размере 10 МРП или же арест сроком на 15 суток.

По словам начальника управления местной полицейской службы подполковника полиции Курмета Мажикенова, владельцы кафе привлечены к административной ответственности. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые предприниматели продолжают игнорировать введенные запреты и нарушают установленные правила безопасности. Только 25 марта в области было выявлено еще 5 таких фактов, 4 по городу Костанаю и один факт в городе Житикара.

Полиция обнародовала список ресторанов и кафе. Владельцы которых привлечены к административной ответственности. Среди них:

Город Костанай

кафе «Лаундж-бар Loft»

кафе «ЧHOUSE»

кофейня «СoffeBoom»

ресторан «Ханзада»

кальян-бара «Элефант»

кафе «Dark»

кафе «На углях»

кафе «Vanille»

город Рудный

кафе «лаундж бар Туман»

игровой клуб «Авангард»

города Житикара

кафе»Эскобар»

кафе «Жемчужина»

кафе «Гурман»

ресторан «Горный лен»

Костанайский район

«Пивбар»

Амангельдинский район

игровой отдел «Кенсе»

Район им.Б.Майлина

кафе «Сабина»

город Аркалык

магазин «Даулет»

магазин в г. Акралык

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