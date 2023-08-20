В ДП Костанайской области прокомментировали публикацию, где сказано об «избиении» полицейских

В полиции сообщили, что 19 августа, около 6 утра на пульт 102 поступило сообщение о том, что возле одно из кафе в Костанае происходит драка между несколькими лицами.

На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники полиции задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции 6 человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Факта нападения и оказания сопротивления сотрудикам полиции не было.

Также в ДП Костанайской области уточнили, что полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию.

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