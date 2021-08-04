В ДП Костанайской области прокомментировали задержание полицейского, подозреваемого в получении взятки

В ведомстве пояснили, что он занимал должность руководителя процессингового центра.
Оперативные мероприятия были проведены совместно с управлением собственной безопасности ДП Костанайской области.
В отношении арестованного полицейского было проведено служебное расследование, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Также по результатам служебного расследования ряд должностных лиц ДП Костанайской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей.
Как пояснили в ДП Костанайской области борьба с коррупцией – это приоритетное направление в работе ведомства.
С начала года количество коррупционных преступлений и правонарушений, совершенных полицейскими снизилось более чем на 25 %.
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