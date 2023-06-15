В два раза больше будут платить родственникам скончавшихся пенсионеров в Казахстане

После смерти пенсионера его родственники получают выплату на погребение. Ее размер c июля вырастет более чем в два раза. Кто еще может рассчитывать на подобную помощь, читайте в материале nur.kz

С 1 июля в Казахстане вступит в силу Социальный кодекс. Напомним, что с этого дня будут увеличены некоторые пособия. В основном изменения коснутся лиц с инвалидностью. Вместе с тем в 242 статье нового закона были собраны все размеры единовременных выплат на погребение, которые на данный момент регулируются разными главами закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Отметим, что они могут отличаться в зависимости от статуса скончавшегося казахстанца. Но все погребальные выплаты уже в следующем месяце значительно увеличатся.

Выплаты родственникам пенсионера

В частности, более чем в два раза больше будут получать родственники или лица, осуществившие погребение пенсионера или получателя государственных социальных пособий. Если на данный момент выплата на погребение для них составляет 15,7 месячного расчетного показателя (МРП), или 54 165 тенге в 2023 году, то с введением в действие Социального кодекса она вырастет до 35 МРП, или 120 750 тенге. Эти деньги выплачиваются за счет государственного бюджета.

Выплата родственникам вкладчика ЕНПФ

Оформить погребальную выплату из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) можно, если у скончавшегося родственника были пенсионные накопления. Причем деньги будут списаны с его счета. Согласно пока действующему законодательству, семье либо лицу, осуществившему погребение умершего вкладчика ЕНПФ, выплачивается 52,4 МРП (180 780 тенге). В новом законе выплата на его погребение равна 94 МРП (324 300 тенге), но не более суммы, имеющейся на индивидуальном пенсионном счете скончавшегося. Остальные пенсионные накопления могут забрать его наследники.

Выплата родственникам при аннуитете

Единовременная выплата на погребение также может быть выплачена страховой компанией, если скончался ее клиент, оформивший пенсионный аннуитет.

Со следующего месяца она также вырастет более чем в два раза – с 15 МРП (51 750 тенге) до 35 МРП (120 750 тенге). Данную выплату страховая компания осуществляет за счет собственных средств. Напомним, что при оформлении пенсионного аннуитета накопления передаются страховщику и больше не являются собственностью вкладчика. Таким образом, погребальные выплаты могут получить родственники скончавшегося пенсионера или получателя социальных пособий, а также вкладчика ЕНПФ или клиента страховой компании, оформившего пенсионный аннуитет. В остальных случаях казахстанцы не могут на нее рассчитывать.

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