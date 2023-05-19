В два раза больше, чем просил гособвинитель назначил срок суд убийце

По делу об убийстве, почти в два раза больший срок, чем просило обвинение, назначил в качестве наказания суд.

В совершении этого преступления с особой жестокостью, обвинялся 22-летний Олжас Токкарин. После восьми месяцев в колонии, и короткого пребывания в Костанае, его в райцентре Узунколь, приютила семья тети. В доме проживали и четверо несовершеннолетних детей. 17 февраля мужчины вместе выпивали.

По материалам дела нетрезвый хозяин оскорбил жену, та вместе с дочерями ушла к родственникам, оставив дома семилетнего сына. Мужчины продолжили пить, и уже ночью Олжас, в ходе возникшего конфликта, в ванной нанес множество ударов кулаками дяде Куандыку, а после в ход пошел молоток. Муж тети скончался в больнице от полученных травм. На прениях прокуратура просила исключить признак особой жестокости из обвинения, и наказать подсудимого 11 годами лишения свободы. Потерпевшая, жена погибшего мужчины, она же тётя обвиняемого с этим не согласилась, как, в итоге и судья, который приговорил Токкарина к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, без конфискации имущества. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны, то есть супруги (потерпевшего), взыскано 10 миллионов тенге, в счет компенсации морального вреда.

Без отца осталось четверо детей.

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