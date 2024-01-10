В два раза больше призовут казахстанцев на воинские сборы в 2024 году

Источник фото: Пресс-служба министерства обороны
Министерство обороны подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году», сообщает Zakon.kz.
«В 2024 году призвать 3 000 военнообязанных на воинские сборы», – говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.
В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.
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