В два раза больше призовут казахстанцев на воинские сборы в 2024 году

Министерство обороны подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году», сообщает Zakon.kz.

«В 2024 году призвать 3 000 военнообязанных на воинские сборы», – говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.

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