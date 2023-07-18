В два раза подняли зарплату работникам природоохранных служб в Казахстане

Правительство приняло соответствующее постановление по поручению президента в рамках улучшения условий труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Документом предусматривается установление доплат за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и т.д.», – сказано в сообщении.

С июля специалисты в среднем станут получать от 101 до 320 тысяч тенге в месяц. Повышение зарплаты затронет 12 876 работников. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.

Стоит отметить, что ранее вопрос повышения заработной платы предусматривался в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека, сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.