В два раза увеличили штрафы за дачу взятки в Казахстане

В Казахстане увеличили размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. В Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки, передает Tengrinews.kz.

Как уточнили в Антикоррупционной службе, теперь для дающих взятку до 50 МРП (до 145 тысяч тенге) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое — с 10-кратного до 20-кратного размера взятки.

Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит два миллиона тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял один миллион тенге.

Аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников. Например, по части 1 статьи 368 УК было «от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки», стало «от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки».

Запрет на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будет применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме того, первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал об увеличении срока заключения за коррупционные преступления.

«За преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса «Дача взятки в значительном размере», максимальная санкция составляла до пяти лет лишения свободы, и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до семи лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями«, — сообщил Олжас Бектенов.

За вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит

до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание — до восьми лет лишения свободы.

По словам Бектенова, в течение последних двух лет Антикоррупционной службой выявлено 480 фактов дачи взятки и 37 фактов посредничества.

«Также зарегистрировано 713 фактов различного рода противоправного вмешательства в работу бизнеса. Если взять только кратные штрафы, то взяткодатели и посредники в совокупности за два года приговорены к уплате в бюджет почти 600 миллионов тенге. (…) Пользуясь сегодняшней площадкой, еще раз призываю граждан отказаться от решения вопросов путем выплаты незаконных вознаграждений. За это предусмотрены жесткие уголовные санкции», — добавил он.

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