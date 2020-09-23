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В двух городах Костанайской области выявлены зараженные коронавирусом

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В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперативный штаб. 

Заболели COVID-19 жители г.Костанай и г.Тобыл.

Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 22 сентября 2020 года в области выявлено 3470 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2908.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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