В двух микрорайонах Костаная открыли участковый пункт полиции

В Костанае открыт участковый пункт полиции. Он соответствует всем новым требованиям, которые обозначенным в нынешнем Послании Президента страны народу Казахстана, в рамках реформирования органов внутренних дел.

Участковый пункт полиции №15 создан в новых микрорайонах города Костанай «Юбилейный» и «Алтын Арман». Он оснащен системой видео-наблюдения. Камеры выведены на Центр оперативного управления УП города Костаная. Это значит, что процесс общения с гражданами находится под постоянным контролем. Исключает это и коррупционные риски. Также во дворах новых микрорайонов в рамках программы «Цифровой Казахстан» установлено 20 камер видео-наблюдения по системе «Безопасный двор» с выводом изображения в пункт полиции и ЦОУ.

В участковом пункте полиции сделан отдельный вход и оборудовано три просторных кабинета. У участковых есть необходимая компьютерная техника.

«В штат нового участкового пункта полиции введены три должности: два участковых инспектора и ювенальный полицейский за счет перераспределения штатной численности. Это позволит эффективно реагировать на жалобы и заявления более чем 14 тысячам жителей новых микрорайонов», — отметил начальник местной полицейской службы Курмет Мажикенов.

Уже в следующем году на этой территории будут построены еще два новых микрорайона. Количество обращений за год выросло в два раза. По словам старшего участкового нового опорного пункта майора полиции Нурлана Молдахметова, в основном они касались нарушений тишины, а также нарушений общественного порядка

Житель микрорайона «Юбилейный» Рустам Джамикеев считает, что это важное событие.

«Теперь участковый действительно в шаговой доступности, учитывая и факт, что все они проживают также в этих микрорайонах», — считает Рустам Джамикеев.

«Министерством внутренних дел уже разрабатываются меры, в том числе законодательного характера, по повышению статуса участковых. Предполагается создание новой штатной структуры административной полиции, соответствующей реализации задач, поставленных в Послании. Задача по улучшению материально-технического обеспечения и увеличение количества участковых пунктов полиции уже реализуется в Костанае», — продолжает Председатель КАП МВД РК.

Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов рассказал, что в текущем году в штат введены 22 единицы помощников участковых инспекторов полиции. Также для участковых инспекторов полиции приобретено 12 машин марки «JAC S3». 222 участковых инспекторов полиции получили телефоны.

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