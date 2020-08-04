В двух областях Казахстана важный показатель по COVID-19 еще не снизился

Показатель репродуктивности коронавируса снизился до 0,89. В целом по стране отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает ИА «NewTimes.kz».

За четыре недели карантина достигнуто следующее:

наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных на 36%;

снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%;

показатель репродуктивности вируса снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89.

Таким образом достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2.

С эпидемиологической точки зрения важно, чтобы данный показатель был ниже 1. На 4 августа показатель репродуктивности почти во всех регионах, кроме Акмолинской и Костанайской областей, достиг переломного уровня не выше 1.