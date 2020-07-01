В двух районах Костанайской области все еще нет больных COVID-19

В Костанайской области сравнили две предыдущие недели на число заболеваний коронавирусом. Оказалось, что показатель новых случаев вырос в 1,5 раза, передает alau.kz

Как совсем недавно держала оборону от коронавируса вся Костанайская область, так теперь «ковиду» сопротивляются 2 ее района. В Карасу и Наурзуме все еще нет заболевших. Зато в остальных городах и районах, хотя бы по 1 инфицированному, есть. Большая же часть зараженных пришлась на территории 3-х городов в регионе — Рудный, Житикару и Костанай. При этом два последних города не слишком разнятся в показателях. В Костанае число заболевших составляет почти 38 процентов от общего числа, а в Житикаре 33 процента. В то же время один из самых громких очагов заболевания Житикаринского района — колония «Черный беркут» — прекратил считаться таковым.

«Последний случай в этом учреждении был зарегистрирован 12 июня. Заболевший из числа контактных. Сейчас уже по истечению инкубационного периода этот очаг снят с наблюдения»,- сообщила руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области Гулим Досумова.

Сейчас показатель заболеваемости в Костанайской области составляет 53 человека на 100 тысяч населения. Кажется, не так уж и много. Но если посмотреть на еженедельную динамику, то окажется, что число заболевших неуклонно растет. И если с 15 по 21 июня насчитали 251 случай болезни, то на следующей неделе это число выросло почти в 1,5 раза.

«За последнюю неделю с 22 по 28 июня зарегистрировано 342 случая, в том числе симптомные больные – 146, что составляет 42,6 процента от общей заболеваемости и 196 бессимптомных случаев – 57,4 процента»,- рассказала Гулим Досумова.

Все больше заболевших выявляют за счет самообращений. Например, на прошлой неделе таких оказалось 148 человек. А вот завозных сейчас меньше всего — 9 человек в регионе по итогам прошлой недели. Чтобы эти данные прекратили рост, который уже становится постоянным, сотрудники областного департамента вновь призывают людей соблюдать дистанцию и носить перчатки и маски. Эти правила называют основными мерами профилактики, пренебрегать которыми не следует никому.

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