В двух регионах Казахстана средняя зарплата превысила 500 тысяч тенге

Аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ) провели исследование и выяснили средний размер зарплат в регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ладу».

По данным исследования, в пяти регионах Казахстана зарплаты выше среднереспубликанских: Атырауская и Мангистауская области — 509,8 тысячи тенге, Улытауская — 450,9 тысячи тенге, а также в Астане — 432,2 тысячи тенге и Алматы — 390,3 тысячи тенге.

«За год зарплаты в среднем по республике выросли на 55,2 тысячи тенге. И вновь рост сильнее среднереспубликанского отмечается только в пяти регионах – Атырауской, Мангистауской (+93,6 тысячи), Восточно-Казахстанской (+60,3) областях, а также Астане (+65,7) и Алматы (+62,8). Уже из этого понятно, что в целом зарплаты быстрее всего растут там, где они и без того высокие. А в регионах, где оплата труда и так была низкой, абсолютный прирост относительно небольшой», — говорится в исследовании.

Самые низкие показатели по зарплатам оказались в Северо-Казахстанской области — 241,1 тысячи тенге, Жетысуской — 246,2 тысячи, Жамбылской — 254,6 тысячи и Шымкенте — 254,2 тысячи тенге.

Ранее аналитическая служба НПП «Атамекен» сообщала, что среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,3 процента. По видам экономической деятельности лидером оказалась сфера финансовой и страховой деятельности — среднемесячная зарплата у работников составила в среднем 602 114 тенге.

В тройку лидеров вошли также сотрудники сферы информации и связи с зарплатой в 541 тысячу тенге и работники промышленности — 474 тысячи тенге.

Меньше всего среднемесячная заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств — 179 тысяч тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.