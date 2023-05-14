В двух регионах Казахстана средняя зарплата превысила 500 тысяч тенге

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Аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ) провели исследование и выяснили средний размер зарплат в регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ладу».
По данным исследования, в пяти регионах Казахстана зарплаты выше среднереспубликанских: Атырауская и Мангистауская области — 509,8 тысячи тенге, Улытауская — 450,9 тысячи тенге, а также в Астане — 432,2 тысячи тенге и Алматы — 390,3 тысячи тенге.
Самые низкие показатели по зарплатам оказались в Северо-Казахстанской области — 241,1 тысячи тенге, Жетысуской — 246,2 тысячи, Жамбылской — 254,6 тысячи и Шымкенте — 254,2 тысячи тенге.
Ранее аналитическая служба НПП «Атамекен» сообщала, что среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,3 процента. По видам экономической деятельности лидером оказалась сфера финансовой и страховой деятельности — среднемесячная зарплата у работников составила в среднем 602 114 тенге.
В тройку лидеров вошли также сотрудники сферы информации и связи с зарплатой в 541 тысячу тенге и работники промышленности — 474 тысячи тенге.
Меньше всего среднемесячная заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств — 179 тысяч тенге.