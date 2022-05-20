В единственном в Костанае приюте для бездомных животных отключили электроэнергию и воду

Привезти воду, нарубить дрова, развести костер, чтобы приготовить пищу. Это не алгоритм действий в лагере для выживания, а ежедневный список дел, которые выполняет руководитель единственного в городе приюта для собак. Два месяца назад здесь отключили свет, и забота о животных превратилась в настоящее испытание для Людмилы Берестовой, которая со всеми трудностями справляется в одиночку. Кому мешает собачий приют, и появится ли здесь снова свет, попытались выяснить корреспонденты alau.kz.

— Мы находимся на отшибе. Собаки все привиты, стерилизованы. Как бы какой-то опасности. Они находzтся за высоким забором? yе бегают, не кусают и опасности никакой не представляют. Я не могу понять причину, по которой кто-то пытается нашу деятельность остановить, — говорит Людмила Берестова, председатель ОФ «Сердце чистейшей породы».

Два месяца назад в единственном в Костанае приюте для бездомных животных отключили электроэнергию. Воды тоже нет. Ее Людмила набирала в скважине. Но она без электричества не работает. С того времени, и без того тяжелый труд, шутка ли ухаживать в одиночку за почти сотней собак, превратился в испытание на прочность для Людмилы Берестовой. В день она привозит 120 литров воды, которые сама носит из машины.

— Это необходимый минимум — убрать что-то, что-то помыть, сделать какую-то уборку, которая очень необходима, я уже не могу физически. Просто столько воды я не натаскаю. Еду собакам готовлю на сейчас костре. Рублю дрова ,вожу на тележке. Чтобы приготовить на всю эту армию кашку нужно три тележки дров. Вот так вот справляюсь, — сетует Людмила.

Как выяснилось, тихую войну ей объявили дачники. Приют находится рядом с обществом «Железобетонщик». Электроэнергию по просьбе Берестовой ей подключили на этапе установки забора, как владельцу дачного участка. А отключили, потому как участок, по мнению людей, должен использоваться, только для посадки овощей, а не содержания животных. Обращались дачники к акиму района, в департамент земельных отношений, в ветслужбу — которая кстати ответила, что все собаки привиты и имеют паспорта здоровья.

((СИНХРОН ХР 00:00:15

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 1711 — 1.41-1.56

ТИТР: КУМАР САЛКЕНОВ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДАЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЖЕЛЕЗОБЕТОНЩИК»

Кумар Салкенов, председатель дачного общества «Железобетонщик», считает, что беспокойство дачников обосновано. Но признает, что «нецелевое использование земли не могут проверить, потому что хромает наше законодательство. Реформировали Департамент земельных отношений и сейчас у них нет полномочий на проверку».

По словам председателя дачного общества, члены правления создали комиссию, составили акт и постановили — уберет Берестова собак — электроэнергию вернут.

«Если не уберет, то тогда ей надо обращаться в Костанайский РЭС, получать тех условия, свое оборудование поставить и подключить электроэнергию, потому что она юридическое лицо. А мы физические лица, бытовые потребители. Мы не можем предоставлять услуги юридическому лицу, перепродавая электроэнергию», — говорит Кумар Салкенов.

Но только куда в одночасье деть 75 собак? Да и чем они мешаю дачникам? Как выяснилось тем, что громко лают, когда их кормят. А еще иногда собаки громко воют ночью. Делятся дачники друг с другом и информацией о, якобы, трупах животных, лежащих вдоль забора приюта, или и вовсе фантастическими слухами — якобы, Людмила отдает своих дворняг для участия в собачьих боях. Подтверждений этим фактам нет. Но дачники всё равно против приюта.

Кумар Салкенов говорит, что лично он не против собак. Только не возле дач. И он не понимает, почему на деятельность Людмилы не обратили внимание местные исполнительные органы и не выделили ей земельный участок под приют, в месте для этого подходящем. Ведь согласно закону «Об ответственном обращении с животными», вступившему в силу в марте этого года, акиматы вправе организовать строительство или содержание приютов для животных, либо софинансировать уже действующие. Отстрел, как известно, теперь запрещен. Таким образом дачники бы избавились от неприятного для них соседства, а зоозащитница смогла бы, получив помощь от государства, работать и дальше.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.