В ЕНПФ могут вернуться 196 млн тенге

press.kz
ЕНПФ намерен вернуть разницу стоимости акций по сделке с Jusan Ventures в размере порядка 196 млн тенге, передает LS.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Пенсионный фонд направил досудебную претензию в компанию с соответствующим требованием.
«На сегодняшний день ЕНПФ проводит работу по возможному получению разницы стоимости акций, образовавшейся по сделке по приобретению Jusan Ventures у миноритарных акционеров пакета голосующих акций KazTransCom. Ранее они находились в портфеле пенсионных активов», – сообщили в ЕНПФ.
В пенсионном фонде считают, что у Jusan Ventures имеется возможность урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. В противном случае спор будет переведен в судебную плоскость.
Напомним, что 15 апреля миноритарии KazTransCom выиграли в споре с Jusan Ventures.
Суть спора заключалась в том, что Jusan Ventures, которой принадлежало 95% акций телекоммуникационной компании KazTransCom, провела обратный выкуп 0,14% акций у миноритариев. Компания в принудительном порядке выкупила бумаги по цене гораздо ниже рыночной – по 5 750 тенге. Тогда как независимая оценка установила стоимость в размере 8 297 тенге.
Миноритарии уверены, что у ЕНПФ, который являлся держателем 77 073 акций KazTransCom, есть возможность получить разницу стоимости бумаг в размере 196 млн тенге, которые будут возвращены в пенсионный фонд.
Вместе с тем исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев считает, что результат рассмотрения кейса «Миноритарий против Jusan» – важный правовой прецедент, который является сигналом для всего рынка.
«Это говорит о том, что не все так безнадежно в вопросах защиты прав миноритарных инвесторов, и нужно использовать все правовые возможности для этого», – резюмировал он.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: