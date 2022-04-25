В ЕНПФ могут вернуться 196 млн тенге

ЕНПФ намерен вернуть разницу стоимости акций по сделке с Jusan Ventures в размере порядка 196 млн тенге, передает LS.

Пенсионный фонд направил досудебную претензию в компанию с соответствующим требованием.

«На сегодняшний день ЕНПФ проводит работу по возможному получению разницы стоимости акций, образовавшейся по сделке по приобретению Jusan Ventures у миноритарных акционеров пакета голосующих акций KazTransCom. Ранее они находились в портфеле пенсионных активов», – сообщили в ЕНПФ.

В пенсионном фонде считают, что у Jusan Ventures имеется возможность урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. В противном случае спор будет переведен в судебную плоскость.

Напомним, что 15 апреля миноритарии KazTransCom выиграли в споре с Jusan Ventures.

Суть спора заключалась в том, что Jusan Ventures, которой принадлежало 95% акций телекоммуникационной компании KazTransCom, провела обратный выкуп 0,14% акций у миноритариев. Компания в принудительном порядке выкупила бумаги по цене гораздо ниже рыночной – по 5 750 тенге. Тогда как независимая оценка установила стоимость в размере 8 297 тенге.

Миноритарии уверены, что у ЕНПФ, который являлся держателем 77 073 акций KazTransCom, есть возможность получить разницу стоимости бумаг в размере 196 млн тенге, которые будут возвращены в пенсионный фонд.

Вместе с тем исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев считает, что результат рассмотрения кейса «Миноритарий против Jusan» – важный правовой прецедент, который является сигналом для всего рынка.

«Это говорит о том, что не все так безнадежно в вопросах защиты прав миноритарных инвесторов, и нужно использовать все правовые возможности для этого», – резюмировал он.

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