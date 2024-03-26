В ЕНПФ назвали сумму пенсионных накоплений казахстанцев

На 1 марта 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 18,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3,4 трлн тенге или на 22,3%.

Сумма пенсионных взносов за 2 месяца 2024 года составила 414,9 млрд тенге, это на 29,8% или на более, чем 95,2 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по обязательным пенсионным взносам – 23,8%, обязательным профессиональным пенсионным взносам – 22,9%, добровольным пенсионным взносам – 66,8%.

97% накоплений казахстанцев сформированы за счет ОПВ, объем которых на 01.03.2024 г. составил порядка 17,9 трлн тенге (прирост за год – 22%, с начала года – 3,5%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 589,9 млрд тенге, увеличившись за год на 26,5%, с начала текущего года – на 3,8%. Самый большой прирост (49,9% за год, 8% — с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 5,7 млрд тенге.С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) начали поступать дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 2 месяца 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 19,2 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 343,6 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года на 01.03.2024 г. составили около 130,8 млрд тенге. При этом значительную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – более 57,4 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,6 раза.

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