В ЕНПФ раскрыли подробности о превысивших минимальный порог казахстанцах

Пенсионные накопления только 163,4 тыс. казахстанцев превысили порог минимальной достаточности, установленный на 2023 год, передает LS.

Речь идет о сбережениях за счет обязательных взносов на 1 ноября текущего года. При этом, как пояснили в ЕНПФ, в указанное число не входят действующие пенсионеры и люди, заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой компанией.

В возрастном разрезе количество таких вкладчиков выглядит следующим образом:

20 лет – 5;

21-30 лет – 11 930;

31-40 лет – 68 378;

41-50 лет – 55 689;

51-60 лет – 25 232;

61 и более – 2 256.

Напомним, с 1 июля этого года вкладчикам ЕНПФ разрешили отдавать в доверительное управление частным компаниям до половины накоплений. До этого казахстанцы могли переводить только ту сумму, которая была сверх порога минимальной достаточности.

Так, за четыре месяца 4 823 вкладчика подали 6 567 заявлений на перевод до 50% сбережений из Нацбанка управляющим инвестиционным портфелем. Всего было исполнено 5 783 обращения от 4 342 казахстанцев на сумму 6,8 млрд тенге.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов высказался о том, что, несмотря на такую возможность, казахстанцы не стремятся отдавать свои накопления в доверительное управление частным компаниям.

«Мы полностью поддерживаем развитие института частных управляющих. Такая законодательная возможность уже прописана, но, к сожалению, никто из нас не пошел и себе частного управляющего не взял. Хотя до 50% своих сбережений мы можем отдать в частное управление. Наверное, здесь сам финрынок должен чуть активнее рекламировать, предлагать и показывать, сколько они сделали и заработали», – сказал он.

Между тем, по данным Нацбанка, на 1 ноября 2023 года количество счетов по обязательным пенсионным взносам превышает 11 млн, а сумма накоплений в них – свыше 16,6 трлн тенге.

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