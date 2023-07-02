В ЕНПФ снизили комиссионное вознаграждение

В Едином накопительном пенсионном фонде снижено комиссионное вознаграждение, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов с 1 июля 2023 года уменьшится с 0,01 до 0,008 процента в месяц. При этом оно не может быть более величины, определяемой как произведение 0,04-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями по учету обязательных пенсионных взносов, открытых в ЕНПФ по состоянию на 1 число соответствующего календарного месяца», — говорится в информации.

Напомним, ранее сообщалось, что объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июня 2023 года составил 15,8 трлн тенге. С аналогичной даты прошлого года он вырос почти на 3,07 трлн тенге или 24%, с Пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за год увеличились на 23,8% и составили на 1 июня 2023 года 15,3 трлн тенге. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили порядка 495,3 млрд тенге, увеличившись за год на 32,2%.

Самый большой прирост свыше 64% продемонстрировали накопления за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые на 1 июня 2023 года составили около 4,2 млрд тенге.

Средний размер накоплений за счет ОПВ на 1 индивидуальный счет составил 1 396,2 тыс. тенге, что на 22,4% больше данного показателя в прошлом году. При этом в расчете учитываются индивидуальные пенсионные счета всех вкладчиков: и тех, кто только вошел в накопительную пенсионную систему, и тех, кто делает взносы в течение 25 лет. Большое влияние на сумму накоплений оказывает регулярность и сумма взносов, которая зависит от доходов вкладчика.

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